ضعف المياه عن مركز إهناسيا ومطار دنديل بمركز ناصر لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه عن مركز إهناسيا ومطار دنديل بمركز ناصر، وذلك اعتبارا من الساعة 8 من صباح يوم السبت الموافق 2-3-2024 وحتى الساعة 4 عصر يوم الاثنين الموافق 4-3-2024.

وارجعت الشركة سبب الضعف نظرا للقيام بأعمال التطهير الدورية وتخفيف الضغوط بمحطة مياه معصرة نعسان بمركز إهناسيا.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب ٠١٢١١١٧٥٨٢٧.