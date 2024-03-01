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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال و«الضفة» على خط النار| شاهد

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ مواجهات مستمرة تجري بين الفلسطينيين بالضفة الغربية وقوات الاحتلال، كما أنَّ هجوم مستوطنين إسرائيليين على منازل فلسطينيين بأطراف بلدة «جالود» جنوب شرق نابلس، ورشقها بالحجارة، لافتة إلى أن مخيمي عقبة جبل وقلاديا بؤرة المواجهات بين قوات الاحتلال وأبناء فلسطين.

وأضافت «السلامين»، في تغطيتها من رام الله للقناة، أنَّ مخيم قلاديا شهد اقتحامات إسرائيلية بتعزيزات كبيرة وجرافات أمس، بجانب مداهمة عدد من المنازل وخاصة الشهيد مناصرة منفذ عملية مستوطنة عيلي التي قتل فيها مستوطنان.

وتابعت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: «متوقع هدم قوات الاحتلال لمنزل الشهيد مناصرة منفذ العملية، خلال الأيام القادمة، بجانب اعتقالات واسعة لأفراد عائلته واستدعاء أشقاءه، كما أن هناك إطلاق كثيف للنار صوب مركبة فلسطينية كان بها مواطنين فلسطينيين أحدهما كانت إصابته برصاصة بالخاصرة ليتم نقله إلى مستشفى مجمع فلسطين، فالضفة الغربية على خط النار مع المحتل».

 

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