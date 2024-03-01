أسطورة ليفربول يحذر من خطر يواجه الريدز خلال الفترة المقبلة

يرى أسطورة ليفربول، السير كيني دالجليش، أن تواجد 3 فرق وهي الريدز ومانشستر سيتي وآرسنال، في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، هو شهادة على جودة المسابقة.

ومع وجود قائمة مزدحمة من المباريات أمام ليفربول، طوال فترة مليئة بالإصابات، تظل الغيابات مصدر قلق، بينما يحاول المدرب يورجن كلوب إنهاء موسمه الأخير مع الفريق بأفضل طريقة ممكنة.

وفي حديثه عبر بودكاست "No Tippy Tappy Football"، حذر دالجليش من أن الإصابات قد تحد من آمال ليفربول.

وقال أسطورة الريدز: "التهديد الأكبر لليفربول يمكن أن يكون الإصابات.. ولا أعرف لماذا يعتقد الناس أن آرسنال ليس تهديدًا؟ بالطبع هم تهديد، لأنهم يستحقون أن يكونوا كذلك".

وتابع: "ما زال هناك الكثير من المياه التي يجب أن تمر تحت الجسر، وإذا بدأ آرسنال في استعادة لاعبيه المصابين، وبدأ ليفربول في افتقاد لاعبيه، فقد يكون ذلك أمرًا حيويًا".

وأردف دالجليش: "من الواضح أن مانشستر سيتي سيكون في خضم الأمر.. إنه شيء رائع، أن يكون لدينا 3 فرق تمتلك جودة كبيرة.. أنت لا تحصل على هذا في الكثير من البلدان، أليس كذلك؟".