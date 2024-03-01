كولر يحدد شروط عودة كهربا للمشاركة في المباريات مع الأهلي

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أزمة استبعاد محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق، من المباريات في الفترة الماضية.

وقال كولر في مؤتمر صحفي بعد المباراة: “تحدثت مع كهربا وأخبرته أنه رقم 3 في ترتيب المهاجمين، وهو تفهم ذلك، وأبلغته بضرورة تقديم أفضل ما لديه في التدريبات؛ من أجل حجز مكانه في التشكيل، خاصة وأن الثنائي الآخر يقدمان مستوى مميزا ويسجلان الأهداف”.

وحقق الأهلي، الفوز على نظيره يانج أفريكانز بهدف دون رد، خلال المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.