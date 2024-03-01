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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رانيا علواني تنهار بالبكاء على الهواء مع خالد أبو بكر لهذا السبب

رانيا علواني
رانيا علواني

أكدت الدكتورة رانيا علواني، السباحة وطبيبة النساء والتوليد، وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، عشقها الكبير للنادي الأهلي، مشددة على أن والدها هو مثلها الأعلى.

وقالت رانيا علواني ، خلال حوارها مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: “بحب عيادتي، ومستمرة كطبيبة، وأخدت زمالة أكاديمية ناصر العسكرية ،ودرست إدارة المستشفيات”.

وأجهشت بالبكاء على الهواء، خلال حديثها عن العامري فاروق، معقبة: “ترك أثرًا كبيرًا فيّ، فهو رجل وشخصية عظيمة وتأثيره كبير”.

وتابعت رانيا علواني،: "قررت إن أولمبياد سيدني آخر بطولة ليا، وكان عندي 23 سنة، وماكنتش أحب أستمر خارج مصر.. ابني لعب سباحة فترة، وحاليا بيلعب كرة طايرة، وبنتي بتلعب جمباز.. والتوفيق بين الرياضة والدراسة في مصر صعب جدا، ولازم نرجَّع الرياضة المدرسية".

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