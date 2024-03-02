لماذا لا يحل الإسقاط الجوي الأمريكي مشكلة الجوع في غزة؟

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أول بادرة أمريكية لمساعدة المحاصرين بالموت في غزة عن طريق إنزال جوي، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

لكن لا يبدو أن الخطة الأمريكية بإنزال المواد الغذائية والإغاثية واضحة، ولن تكون كافية بأي حال من الأحوال.

وقال مسئول أمريكي إن عمليات الإنزال الجوي لن تكون كافية ولا تحل المشكلة من جذورها ولا تعتبر حلا في حد ذاتها.

واعتبر أن الحل الحقيقي هو إجبار الاحتلال على إدخال المساعدات عن طريق البر.

وقال بايدن: "نأمل في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بحلول رمضان، لكننا لم نقترب من ذلك بعد، و لا نعلم على نحو مؤكد متى سيتم إنزال أول دفعة من المساعدات جوا".

وذكر بايدن: "سنضاعف جهودنا لفتح ممر بحري وتوسيع عمليات تسليم المساعدات إلى غزة عبر البر، والمساعدات التي تتدفق إلى غزة ليست كافية على الإطلاق".

يأتي ذلك فيما قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية لا يطاق ويجب أن يتوقف.

