عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا لا يحل الإسقاط الجوي الأمريكي مشكلة الجوع في غزة؟

بايدن
بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أول بادرة أمريكية لمساعدة المحاصرين بالموت في غزة عن طريق إنزال جوي، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

لكن لا يبدو أن الخطة الأمريكية بإنزال المواد الغذائية والإغاثية واضحة، ولن تكون كافية بأي حال من الأحوال.

وقال مسئول أمريكي إن عمليات الإنزال الجوي لن تكون كافية ولا تحل المشكلة من جذورها ولا تعتبر حلا في حد ذاتها.

واعتبر أن الحل الحقيقي هو إجبار الاحتلال على إدخال المساعدات عن طريق البر.

وقال بايدن: "نأمل في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بحلول رمضان، لكننا لم نقترب من ذلك بعد، و لا نعلم على نحو مؤكد متى سيتم إنزال أول دفعة من المساعدات جوا".

وذكر بايدن: "سنضاعف جهودنا لفتح ممر بحري وتوسيع عمليات تسليم المساعدات إلى غزة عبر  البر، والمساعدات التي تتدفق إلى غزة ليست كافية على الإطلاق".

يأتي ذلك فيما قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية لا يطاق ويجب أن يتوقف.
 

الاسقاط الجوى إدخال المساعدات الأمريكي جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

ربنا ينتقم منهم.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب مأساة حلمي بكر

زوجته رافضة.. شقيق حلمي بكر يصرخ على الهواء بسبب تصريح الدفن

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

موضوعات متعلقة

الرئيس الأرجنتيني مايلي يتعهد بدفع الإصلاحات الاقتصادية مع البرلمان أو بدونه

شاهد.. استشهاد الرضيعة هبة زيادة في غزة بسبب حصار الاحتلال

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في لبنان وتق.تل 3 أشخاص

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الناقورة جنوبي ‎لبنان

هوس غربي للاستيلاء على 300 مليار دولار من روسيا.. تفاصيل

عليه الإجابة عنها.. زوجة نافالني توجه 3 اتهامات خطيرة لبوتين

رقم قياسي جديد لمتوسط هطول الأمطار في السعودية

مكانه تحت الأرض.. المخابرات الأمريكية تدعم الاحتلال للقبض على السنوار

ترشيحاتنا

قادر على إنهاء الحرب بمكالمة.. ناشط أمريكي يشن هجوما حادا على بايدن

حكم الدعاء على النفس بالموت.. ماذا قال سيدنا النبي عن هؤلاء؟

الإتحاد الأفريقي يطالب بإجراء تحقيق في مذب.حة الرشيد بشمال غزة

قرارات عاجلة من النيابة بعد مصرع شخصين وإصابة4 أخرين بكورنيش المعادي

لا تنخدعوا..الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الأيام القادمة

رئيس الوزراء يحضر المؤتمر الدولى لتطبيقات السياحة الصحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة فستان خطوبتها| شاهد خطيبة مسلم تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

الكنكة والسبرتاية.. مشروع غريب للقهوة التركية أثناء ركوب الدراجة

قبل رمضان| طريقة تجهيز دبابيس دجاج متبلة

أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

استغل 100 وفتاة وثقت مقطعا له|تفاصيل جديدة في أكبر قضية استغلال قاصرات أجنبيات

الأكبر في العالم.. سيدة تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب لسانها

مقالب جديدة ومفاجآت مُثيرة.. فكرة برنامج “رامز قفل اللعبة” فى رمضان 2024

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ