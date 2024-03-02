وفد برنامج مراقبة السلامة الذكية بالاتحاد الأفريقي يختتم زيارته لهيئة الدواء المصرية

اختتم وفد برنامج مراقبة السلامة الذكية AU-3S التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم، زيارته لهيئة الدواء المصرية ، التي قام خلالها بعقد عدد من الاجتماعات الفنية، بحضور الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، وعدد من الكوادر الفنية بالهيئة.

ضم الوفد كلا من لادجي سيديبيه، ومرسيدس ليبورو، وكوداكواشي دانداجينا، ممثلي برنامج مراقبة السلامة الذكية AU-3S التابع للاتحاد الإفريقي، وفيل تريجونو، و بافيني باتل، ممثلي هيئة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية بالمملكة المتحدة.

جاءت زيارة وفد برنامج مراقبة السلامة الذكية AU-3S، إلى هيئة الدواء المصرية، في إطار عرض الحلول والأدوات التكنولوجية الخاصة بالإبلاغ عن النتائج العكسية وذلك في ضوء انضمام مصر إلى البرنامج.

جدير بالذكر، أن برنامج مراقبة السلامة الذكية هو أحد البرامج التي تقودها الوكالة الأفريقية للتنمية التابعة الاتحاد الأفريقي، ويحظى البرنامج بدعم العديد من المنظمات الدولية المعنية بدعم أنظمة الصحة في أفريقيا كمؤسسة بيل ومليندا جيتس بالتعاون مع هيئة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية بالمملكة المتحدة.

ويهدف البرنامج إلى دعم أنشطة اليقظة الدوائية عبر القارة من خلال تعاون الدول الأعضاء لبناء القدرات وتكوين شبكة فيما بينها لتعزيز أنشطة مراقبة السلامة للمستحضرات الدوائية.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية المستمر لدعم جميع اوجه التعاون مع الأشقاء والمنظمات الأفريقية، تأكيدًا على ريادتها الإقليمية والأفريقية في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية المصرية.