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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن عاجز.. الرئيس الإيراني يطالب بطرد إسرائيل من منظمة الأمم المتحدة

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

دعا الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، إلى طرد إسرائيل من منظمة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن أمريكا عليها أن تسمع صوت مواطنيها الرافضين للإبادة الجماعية في غزة وتكف عن دعم الكيان الصهيوني.

وقال رئيسي، خلال خطابه في اجتماع قادة منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، إن “الاغتيال المتواصل للفلسطينيين والحصار المستمر لقطاع غزة يجريان في ظل الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني”، مستطردًا أن هذا الكيان لا يلتزم بأي مواثيق دولية.

وأضاف أن فلسطين اليوم هي مؤشر للإنسانية والأخلاق والضمير في المجتمع الإنساني، موضحًا أن نظام الهيمنة الغربي الذي تشكل أساسا من استعمار أمم العالم يرى بقاءه في استمرار العلاقة بين المُهيمن والمُهيمن عليه.

وأكد أن مجلس الأمن الدولي أصبح عاجزا عن إحلال وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن سبب عجزه هو الدعم المطلق الأمريكي لـ"إسرائيل".

الرئيس الإيراني أمريكا غزة إسرائيل طرد إسرائيل

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