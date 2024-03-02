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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق ضخم يلتهم بوابة المستشفى الإماراتي برفح

أرشيفي
أرشيفي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن حريقا اشتعل في بوابة المستشفى الإماراتي برفح بفعل القصف الصهيوني الأخير الذي استهدف خيمةً بالقرب من المشفى.

وكانت صحة غزة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30,320 شهيد و71,533 جريح منذ 7 أكتوبر.

وأشارت الصحة في غزة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 92 شهيداً و156 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة  الدكتور أشرف القدرة قال - في تصريحات سابقة له - إن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت جرائم إبادة جماعية شمال غزة من خلال استهداف وتجويع 700 مواطن.

وأضاف القدرة في تصريحات له؛ أن آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضى والمسنين شمال غزة معرضون للموت نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

كما طالب الأمم المتحدة بالتحرك فورًا وبكل السبل لمنع الكارثة الإنسانية شمال غزة.

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