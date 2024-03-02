5 إنزالات جوية أردنية أمريكية مشتركة على غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية، مساء اليوم السبت، إنزالين جويين بطائرتين تابعة لسلاح الجو الملكي لمساعدات غذائية تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، وبمشاركة أولى للولايات المتحدة بثلاثة إنزالات نفذتها بثلاثة طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي على جنوب قطاع غزة.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، يأتي ذلك، في إطار الجهود التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية نصرة للأهل في قطاع غزة ودعم صمودهم جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.