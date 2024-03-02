عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: الولايات المتحدة الديمقراطية تخسر الأصوات.. «ترامب» يفهم ذلك و«بايدن» لا يدرك

صدى البلد

في عالم محفوف بالأزمات، تواجه قرارات السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن تدقيقًا مكثفًا.. يسلط سايمون تيسدال، الذي يكتب لصحيفة الجارديان، الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه إدارة بايدن، لافتاً الانتباه إلى الأحداث الأخيرة في أفغانستان وأوكرانيا وغزة.

ويسلط المقال الضوء على خيبة الأمل بين الناخبين الشباب في ميشيجان بشأن تعامل بايدن مع الشئون الدولية، خاصة دعمه لتصرفات إسرائيل في غزة. وعلى الرغم من التحولات التدريجية في الخطاب، فإن دعم بايدن الثابت لإسرائيل أثار انتقادات من الأوساط المحلية والدولية.

ويشير تيسدال إلى نهج بايدن الحذر تجاه الصراع في أوكرانيا، مستشهدًا بمخاوف بشأن استعداء روسيا.. ومع ذلك، قوبل هذا التردّد بالتشكيك، حيث شكك الكثيرون في فعالية استراتيجية بايدن في مساعدة أوكرانيا.

تكشف استطلاعات الرأي العام المذكورة في المقال عن استياء مُتزايد من موقف بايدن في السياسة الخارجية، خاصة بين الفئات السكانية الأصغر سنًا.. وبينما يصوّر بايدن الصراع في أوكرانيا على أنه معركة من أجل الديمقراطية، يشير تيسدال إلى أن هذه الرواية تفتقر إلى الدعم واسع النطاق بين الناخبين الأمريكيين.

ويتناقض المقال مع نهج بايدن مع نهج سلفه دونالد ترامب، الذي أعطت أجندته "أمريكا أولاً" الأولوية لفك الارتباط عن الشئون العالمية.. على الرغم من عيوبه، لاقى خطاب ترامب القومي صدى لدى شريحة من السكان الأمريكيين المُحبطين من أساليب السياسة الخارجية التقليدية.

ويختتم تيسدال بتسليط الضوء على المشهد المتغير للمواقف الأمريكية تجاه القيادة الدولية.. ومع وجود عدد أقل من الجمهوريين الذين يؤيدون دورًا عالميًا بارزًا للولايات المتحدة، يشير المقال إلى أن رؤية بايدن للاستثناء الأمريكي ربما تفقد زخمها.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 كيلو سكر لكل بطاقة| بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل رمضان.. تحرك برلماني عاجل

أحمد موسى يبكي على الهواء.. ماذا حدث؟

قرار عاجل من النيابة في واقعة طالبة العريش ( نيرة )

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

بعد مشاكل دفنه.. تعرف على مصير جثمان الموسيقار حلمي بكر

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

تحوّل مفاجئ|رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

مفاجأة حكومية سارة عن تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير التموين قرر .. نشأت الديهي يزف بشرى للمواطنين

الأهلي والترجي يرفعان راية العرب| الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أحدث مقتنيات رونالدو.. مواصفات أغلى سيارات بوجاتي الخارقة

البحرية الإيطالية تسقط طائرة بدون طيار البحر الأحمر

100 صورة من الإثارة والتشويق لـ رالى الجونة El Gouna Motor Show 2024

غدًا.. أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بقـ.تل المسئول اليمني في بولاق الدكرور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش حاجة واحدة.. اكتشف أنواع عمليات دوالى الخصية

واقف على رجلي.. نجل الفنان محمد ثروت يؤدي مناسك العمرة بعد الشفاء

كيف تحمى نفسك من التهابات المثانة؟

مولتاتولى.. فضيحة للمستعمر الهولندي جعلته من أشهر الكتاب| ما القصة؟

فيديو

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ