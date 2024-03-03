محلل أداء: اتحاد الكرة رفض اختبار لاعبين مصريين في أوروبا رغم تحمل التكاليف

قال وائل ترك محلل الأداء، إنه تواصل بالفعل مع أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب 2008، من أجل وصول 26 لاعبا مصريا محترف على حسابهم الشخصي لتجربتهم.

وتابع ترك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "في البداية تواصلنا مع وائل رياض مدرب 2005 وهو متعاون للغاية وكان لدينا تجربة في وجود مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ من قبل".

وأضاف وائل ترك: "وصل ما يقرب من 33 لاعبا وتم استدعاء عدد من اللاعبين، ولكن حتى الآن لا يوجد جديد واللاعبين خاضوا 3 أو 4 معسكرات مع المنتخب الوطني".

وقال محلل الأداء: "تواصلت مع الكأس وعرضت عليه نفس الأمر وشرحت له الموقف، وأبدى رغبته بالفعل في انضمام اللاعبين، وكان هناك إمكانية لوصولهم في منتصف فبراير الماضي، ولكن مع ترشيح الكأس للمنتخب الأول مع حسام حسن المدير الفني، وتم تأجيل الأمر".

واختتم: "اتحاد الكرة بعد ذلك رفض الأمر وهذا الموقف غريب جدًا خاصةً أنه لن يتحمل أي جنيه واحد، واللاعبين سوف تصل على حسابهم الشخصي والمكوث في فنادق بحساب شخصي منهم، ولكن لا أتفهم موقف الاتحاد خاصةً أن خروج لاعبين أو ثلاثة لاعبين على الأقل هو مكسب للكرة المصرية".