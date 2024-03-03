حقيقة مخاطبات رابطة الأندية إلى لجنة المسابقات لتأجيل مواجهة إنبي والأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن رابطة الأندية المحترفة، لم تُخطر لجنة المسابقات حتى الآن بتأجيل مباراة إنبي والأهلي، في الدوري المصري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حتى الآن المباراة في موعدها المحدد لها سلفًا يوم 15 من الشهر الجاري ضمن مؤجلات الدوري، ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بتأجيلها".

وأضاف أمير هشام: "عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات لم يحصل على أي إخطار رسمي بتأجيل المباراة، وهناك أحاديث مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لإقامة المباراة في موعدها، ولكن حال رفض المدير الفني سوف يتم تأجيل المباراة".