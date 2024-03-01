الأدور يقدم مقترحا للدوري المصري ويكشف الفارق بينه وبين نظيره البلجيكي

قدم الناقد الرياضي طارق الأدور مقترحا لشكل مسابقة الدوري المصري في الموسم المقبل، في ظل اقتراب رابطة الأندية من تطبيق نظام الدوري البلجيكي، معددا إيجابيات هذا المقترح والفوائد التي ستعود على الكرة المصرية من ورائه.

قال الناقد الرياضي طارق الأدور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»:" النظام المقترح للدوري المصري، تم الحديث عنه منذ فترة طويلة، ونادينا بأن يكون هناك دوري من دور واحد من 24 أسبوع، يتكون من 16 أسبوع في الدور الأول وثمانية أسابيع في الدور الثاني".

وأضاف الأدور:" هذا من شأنه أن يمكننا من الانتهاء من المسابقة مبكرا لإعطاء الجميع ميزة الراحة في جميع المسابقات المختلفة".

أوضح:" هناك شقين متناقضين تماما، فرق المقدمة التي تواجهه ارتباطات على الصعيد القاري ومع منتخب مصر، أغلب لاعبي فرق المقدمة يمثلون منتخب مصر، وعدد ارتباطات الأندية في المقدمة أكثر بكثير، بينما أندية القاع ليس بها لاعب دولي، وتودع البطولات مبكرا، ومعدل مبارياتها يصل إلى 3 مباريات في الشهر، بينما فرق المقدمة تخوض مباراتين في الأسبوع ويستمر الدوري لفترة طويلة بالنسبة لها".

أشار الأدور:" المقترح أن يلعب فرق المقدمة دوري من دور واحد، وفرق أسفل الجدول يلعبوا دوري من دورين، وسيكون الإجمالي 35 مباراة".

وواصل طارق الأدور:" الدوري البلجيكي تغير نظامه مؤخرا 3 مرات، وعدد المباريات أكبر من عددها في الدوري المصري، عندما حدث تعديل الأربعة فرق الكبار يلعبوا دوري من دورين، وتم تقليل عدد الفرق في الموسم الحالي إلى 16 فريق، وإجمالي عدد المباريات 32 مباراة، وهو لا يقارن مع الدوري المصري، والمقارنة بين الدوريين مغلوطة لأن الدوري البلجيكي مختلف تماما".

أكمل الناقد الرياضي:" جمعت عدد المباريات التي من الممكن أن يخوضها لاعب الأهلي وصل إلى 96 مباراة خلال الموسم، وهذا من شأنه زيادة عدد الإصابات بين اللاعبين".

أتم طارق الأدور:" عندما يلعب الثمانية الكبار دوري جديد، هو النظام الأكثر عدالة، وكل الفرق ستواجه بعضها البعض، وكل الفرق التي ستنافس على الدوري واجهت بعضها البعض مرتين وهذا يؤدي إلى عدالة ويصب في مصلحة منتخب مصر".