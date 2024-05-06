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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وسيم السيسي يكشف عن تقليد غريب للمصريين القدماء في شم النسيم

وسيم السيسي
وسيم السيسي

أكد وسيم السيسي عالم المصريات، أن الاحتفال بعيد الربيع أو شم النسيم من أيام الفراعنة، مشيرا الى انه شم النسيم عند الفراعنة فرصة للصلح بين المتخاصمين.

وأضاف وسيم السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد مساء اليوم الاثنين، أن هناك تقليد للمصريين القدماء يمكن كتابة بيضة وكتابة عليها الامنيات وأخرى ويرى ما يحدث بعد ذلك ، ويحاول تكسير إحدى هاتين البيضتين، لافتا الى أن هذه المناسبة جيدة لصفاء القلوب.

وأشار وسيم السيسي عالم المصريات، إلى أن المصريين القدماء من أقدم الحضارات في العالم ولديهم تقاليد خاصة واحتفالات وحضارة ابهرت العالم ومازالت تبهره حتى يومنا هذا.

الإعلامية عزة مصطفى المصريين القدماء برنامج صالة التحرير شم النسيم قناة صدي البلد وسيم السيسي

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