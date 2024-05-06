الدقهلية .. غرق شابين بمياه البحر الصغير بمنية النصر

لقى شاب اخر مصرعه غرقا داخل البحر الصغير باحدى مراكز الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية احطارا من مركز منية النصر يفيد بغرق شاب آخر بالبحر الصغير .

انتقل ضباط المباحث الى مكان الواقعة وتبين ان الغريق يدعي طارق احمد ١٧عاما مقيم عزبه ابو شهده بمنيه النصر.

وبسؤال الشهود اكدوا انه كان يستحم هربا من حرارة الطقس ولكونه لا يجيد السباحه غرق بمياه البحر.

تم استدعاء الإنقاذ النهري لانتشال الجثه من قاع البحر وجار تحرير المحضر اللازم.

كما لقى شاب اخر مصرعه غرقا اليوم أثناء الاستحمام بمياه ترعة البحر الصغير بمنية النصر بمحافظة الدقهلية فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى منية النصر بالدقهلية .

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا بغرق شخص فى مياه ترعة البحر الصغير بمنية النصر أثناء الاستحمام.

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الانقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين غرق شخص يدعى احمد ابراهيم محمود العدل ٢٠ عاما ومقيم قرية ميت حديد التابعة للمركز .

فيما تمكنت قوات النهري من انتشال الجثة، وتم نقلها للمستشفى و تم عمل المحضر اللازم للعرض على النيابه العامة.