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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير هشام: إياد العسقلاني تحت مراقبة الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي أمير هشام،  عبر حسابه بموقع فيسبوك، حقيقة تفاوض الأهلي مع اللاعب إياد العسقلاني.

وقال  أمير هشام عبر بلس 90: إياد العسقلاني تحت مراقبة الأهلي، ولكن لا يوجد أي تفاوض رسمي حتى الآن.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات الجماعية، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية؛ لخوض نهائي كأس مصر.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه على “فيس بوك”: “كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة 48 ساعة، ويبدأ يوم الإثنين، الاستعداد لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر”.

 

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره يانج أفريكانز بهدف دون رد، خلال المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

إياد العسقلاني صفقات الأهلي - الأهلي أمير هشام

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