مصرية تحلق شعرها بالكامل تضامنا مع نساء غزة.. فيديو

نشرت سيدة مصرية مقطع فيديو مؤثر، يوثق قيامها بحلاقة شعرها تضامنًا مع نساء غزة، اللاتي يواجهن صعوبات كبيرة في الحصول على المياه للاستحمام بسبب نقص الإمدادات الناتج عن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

بينما يستمر الحصار على قطاع غزة، يعيش السكان هناك واقعًا معيشيًا صعبًا، حيث تعاني العديد من الأسر من نقص حاد في المياه النظيفة، مما يجعل الحصول على المياه للاستخدام اليومي، بما في ذلك الاستحمام، تحديًا كبيرًا.

وفي هذا السياق، قررت السيدة المصرية تقديم رمزا للتضامن مع نساء غزة، من خلال حلق شعرها بشكل كامل.

وتأتي هذه الخطوة كمبادرة للتعبير عن الوقوف إلى جانب النساء في غزة، اللواتي يعيشن ظروفًا صعبة بسبب الحصار الذي يفرض عليهن، والذي يؤثر على حياتهن اليومية ويعيق قدرتهن في الحصول على الاحتياجات الأساسية.

يعكس مقطع الفيديو المؤثر هذا التضامن الإنساني الذي يتجاوز الحدود الجغرافية، ويشير إلى الروح الإنسانية العظيمة التي تتجاوز التحديات السياسية والاجتماعية.

وأثارت هذه البادرة إعجاب العديد من المشاهدين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثنوا على شجاعة السيدة المصرية وتعبيرها عن التضامن والدعم لنساء غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشنها.

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