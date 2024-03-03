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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مرتضى منصور: نجل حلمي بكر سيتقدم ببلاغ للتحقيق في وفاة والده

صدى البلد

أعلن المستشار مرتضى منصور، محامي نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر، عن أن هشام حلمي  بكر سيتوجه إلى النيابة العامة في تمام الساعة التاسعة صباحًا للتحقيق في وفاة والده.

وتابع مرتضى منصور أن الموسيقار حلمي بكر الراحل سيتم دفنه في مقابر الوفاء والأمل، وسوف تشيع الجنازة من مسجد النور في العباسية عقب صلاة العصر، وسيكون العزاء في الحامدية الشاذلية.

وقال إن هشام بكر يتقدم بالشكر للحكومة المصرية والدولة المصرية وكل المسؤولين لاهتمامهم بنقل الجثمان رغم الصعوبات التي حدثت،  مشيرًا إلى أن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار أرسل وكيل الوزارة بالشرقية لنقل حلمي بكر إلى المستشفى، لكن زوجته رفضت وتشاجرت معه ومع الطواقم الطبية.

وأعلنت نقابة الموسيقيين موعد جنازة الموسيقار الراحل حلمي بكر، والتي تقام جنازته اليوم بعد صلاة العصر من مسجد النور.

وصل، امس، هشام نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر إلى مطار القاهرة الدولي، لتوديع جثمان والده ودفنه إلى مثواه الأخير.

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