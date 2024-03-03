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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا قصف إسرائيلي على مخيم جباليا إلى 12 شهيدا

أرشيفية
أرشيفية

ارتفع عدد ضحايا قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى 12 شهيدا.
         
وذكر التلفزيون الفلسطيني أن 8 من الشهداء سقطوا جراء استهداف الطيران الإسرائيلي منزلاً بالقرب من مدرسة أبو حسين بينما تم انتشال 4 جثث بعد استهدافه منزلاً في منطقة الصفطاوي بمخيم جباليا.

وقالت شبكة "قدس" الفلسطينية، فجر اليوم الطيران الإسرائيلي شن أكثر من 40 غارة، على مناطق في خان يونس ودير البلح بقطاع غزة.

ولم تذكر الشبكة بحسابها على تيليجرام، تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق السبت، ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن  قصفاً إسرائيلياً قتل 11 فلسطينياً وأصاب نحو 50 آخرين، خلال استهداف خيام للنازحين وتجمعاً للمواطنين بجوار بوابة مستشفى للولادة في رفح، بجنوب القطاع.

 

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