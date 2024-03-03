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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم نساء وأطفال.. الأمطار الغزيرة في باكستان تودي بحياة العشرات

أمطار باكستان
أمطار باكستان

لقى 26 شخصا على الأقل حتفهم، بعد سقوط أمطار غزيرة، بشكل غير عادي وهبوب عواصف رعدية، تسببت في حالة من الدمار بباكستان.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، تردد أن معظم الوفيات كانت في إقليم "خيبر باختونخوا" شمال غرب البلاد، حيث لقي 21 شخصا، من بينهم نساء وأطفال، مصرعهم بسبب حوادث مرتبطة بالأمطار، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما توفى خمسة آخرون، من بينهم امرأة وثلاثة أطفال، حتفهم في إقليم "بلوشيستان" جنوب غرب البلاد.

وأصيب أكثر من 50 شخصا، من بينهم نساء وأطفال، عندما انهارت أسقف وجدران، وفقًا لما ذكرته سلطات إدارة الكوارث في الإقليمين.

وتم إجلاء حوالي 10 آلاف شخص، من بلدة "جوادار" الساحلية في جنوب غرب البلاد، من قبل عمال إنقاذ، بعد سقوط أمطار غزيرة غمرت المنطقة.

امطار عواصف باكستان دمار بباكستان بلوشيستان

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