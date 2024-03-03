صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد 

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعد تسلم أولى دفعات صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 28986 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 36310 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 12312 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 7334 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 10279 نقطة.