البورصة تربح 31 مليار جنيه خلال شهر فبراير

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 31 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير، ليغلق عند مستوى 1.999 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.6%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 28964.41 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 15.49% ليغلق عند مستوى 7306.89 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 13.95% ليغلق عند مستوى 10239.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.80% ليغلق عند مستوى 35227.50 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 6624.97 نقطة.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 1.3 تريليون جنيه خلال شهر فبراير المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 29.522 مليار ورقة منفذة على 3.936 مليون عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.136 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 30.379 مليار ورقة منفذة على 3.475 مليون عملية خلال شهر يناير الماضي، واستحوذت الأسهم على 10.53% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 89.47%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.