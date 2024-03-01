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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 93.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

البورصة المصرية
البورصة المصرية

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 93.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.999 تريليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 28964.41 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.97% ليغلق عند مستوى 7306.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 5.33% ليغلق عند مستوى 10239.36 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 35227.50 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 6624.97 نقطة.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 370.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.691 مليار ورقة منفذة على 1.090 مليون عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 279 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.261 مليار ورقة منفذة على 925 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 10.46% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 89.54%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

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