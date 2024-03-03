«آي صاغة»: 280 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 9.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس، السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي.

وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية كشفت تباطؤ معدلات التضخم الأمريكية، ومن ثم عززت من التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.



وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 280 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2770 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 47 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2035 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2082 دولارًا.



وأضاف إمبابي، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3166 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2374 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1847 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 22160 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 145 جنيهًا تعاملات أمس، السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2915 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2770 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وأوضح إمبابي أن تراجع الدولار بالسوق السوداء، دفع أسعار الذهب للتراجع، لا سيما مع إعلان الحكومة استلام حصيلة صفقة “رأس الحكمة”، والتي تمثل خطوة في حل أزمة سعر الصرف، حيث تسهم السيولة الدولارية في تعزيز قدرة الدولة في ضبط سعر الصرف.

وذكر أن سعر صرف الدولار، يعد أحد العوامل المحددة لسعر الذهب بالسوق المحلية، بجانب سعر الأوقية بالبورصة العالمية، والعرض والطلب.