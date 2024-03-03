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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن عن انتصارات هائلة في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، القضاء على أكثر من 1025عسكريا أوكرانيا وإسقاط 143 مسيرة على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليومي بشأن سير العملية العسكرية في أوكرانيا أن "على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 5 هجمات وبلغت خسائر العدو 35 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية".

وتابعت: "على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على تحصينات هامة وتم صد 3 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 240 عسكريا وأسلحة ومدافع غربية وغيرها من المعدات العسكرية".

وأضافت أنه "على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وصدت 11 هجوما في بلدات تونينكويه وأورلوفكا وبيرفومايسكويه وبيرديتشي وصدت هجومين بمنطقة نوفغورودسكويه بجمهورية دونيتسك، حيث كبدت العدو 460 جنديا وثلاث دبابات ومدافع وأسلحة غربية".

كما أشارت إلى أنه "على محور جنوب دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وتم القضاء على أكثر من 250 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو".

أما على محور خيرسون، قالت الدفاع الروسية إن "خسائر العدو بلغت 40 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له ومحطة Enclave-N للحرب الإلكترونية"؛ مشيرة إلى أن ال فاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخي هيمارس HIMARS أمريكيين و143 مسيرة في خاركوف ودونيتسك وزابوريجيا.

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