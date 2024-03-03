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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنظمه الرقابة المالية.. انطلاق فعاليات مؤتمر "اعرف تستفيد" لرفع الوعي التأميني

الرقابة المالية
الرقابة المالية

انطلقت  قبل قليل فعاليات معرض ومؤتمر "اعرف تستفيد" المقام تحت عنوان "بناء القدرات لتعزيز التنمية"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمحافظة دمياط بحضور كلا من الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط والمنظم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في محافظة دمياط، تحت رعاية حيث افتتح المعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وأحد شركات التأمين الكبري .

وانطلقت فعاليات المؤتمر لرفع   مستويات الوعي والمعرفة بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، والعمل على تعزيز القدرات المالية للأفراد في اتخاذ قرارات استثمارية وادخارية، وكذلك تمويلية وتأمينية لتحسين أحوالهم المعيشية، وذلك في إطار مشاركتها للدولة في استراتيجيتها الخاصة بالشمول المالي والتأميني.

يهدف المعرض والمؤتمر إلى تعريف مجتمع المال والأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكافة فئات المجتمع بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لتمكينهم من الاستفادة منها بالشكل الأفضل لتطوير وتنمية أعمالهم المتعلقة بأنشطة وحلول الاستثمار والادخار والتأمين.

زيادة الوعي التأميني للمجتمع المصري

وجاء المؤتمر كخطوات  استباقية لزيادة الوعي التأميني للمجتمع المصري بمختلف فئاته، وذلك من خلال حملات توعية وأنشطة مختلفة تهدف إلى التركيز على أهمية التأمين وأنواعه المختلفة، والتعريف بمفاهيم التأمين المعقدة وتقديم التوجيه العملي، وذلك من خلال الاستفادة من المنصات الرقمية وقنوات الاتصال المبتكرة.

الوعي التأميني شركات التأمين المشروعات الصغيرة دمياط الرقابة المالية

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