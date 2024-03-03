إيهاب فهمي وحلمي عبد الباقي وصفاء أبو السعود فى عزاء حلمي بكر .. صور

حرصت كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ، ايهاب فهمي، مرتضي منصور، مصطفي كامل، صفاء أبوالسعود، طارق علام، حلمي عبد الباقي، سليم سحاب، على حضور عزاء الموسيقار الرحل حلمي بكر.

انتهي أعضاء نقابة الموسيقيين من التجهيزات النهائية الخاصة بعزاء الموسيقار حلمي بكر بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، استعدادا لبدء تلقى العزاء بعد صلاة المغرب.

وجرى عصر اليوم تشيع جثمان الراحل حلمى بكر من مسجد السلام بمدينة نصر بحضور عائلة الراحل وعلى رأسهم نجله هشام حلمي بكر، وأصدقاء الراحل وعلى رأسهم مصطفى كامل، وسليم سحاب، وعدد من أعضاء النقابة.

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية فى مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

والموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.