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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فعاليات مؤتمر "التنمية المستدامة للحياة البرية" بكلية الزراعة جامعة عين شمس

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

احتفلت  كلية الزراعة جامعة عين شمس باليوم العالمي للحياة البرية بإطلاق فعاليات مؤتمر " التنمية المستدامة للحياة البرية " بالاشتراك مع نموذج الأغذية والزراعة بجامعة عين شمس تحت الإشراف الفني لمنظمة الأغذية والزراعة بمصر (الفاو) بقاعة المؤتمرات الكبري بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

ويأتي ذلك برئاسة الدكتورة ثناء النوبي – عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس المؤتمر برعاية وزارة الزراعة  واستصلاح الاراضي والمركز القومي للبحوث وبمشاركة لفيف من علماء مركز بحوث الصحراء و بحضور اللواء ايهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية نيابة عن  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية في كلمته نيابة عن الوزير مدي دعم وتشجيع الوزير لأبنائه من طلاب كليات الزراعة حيث أنهم نواة الزراعة ومستقبلها القادم.

وأعرب الدكتور محمود حزين - عميد معهد البحوث الزراعية بالمركز القومي للبحوث في كلمته نيابة عن دكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث، عن حرص المركز القومي في تقديم الدعم العلمي لطلاب الكلية  من خبرات ومعامل وتدريب بما يشجعهم ويدعم لديهم أهمية البحث العلمي والسير نحو خطى ثابتة تجاهه. 

وحضر الفعاليات الدكتور محمد عبد الغفار - رئيس المجلس الأقتصادي الأفريقي. 

وألقى كلمة عبر فيها عن مدى أهمية المؤتمر للطلاب وتعريفهم بأهمية الدور الأفريقي ومدى الاحتياج لكوادر علمية تدعم الدول الأفريقية في زيادة المشاريع الزراعية التنماوية بأفريقيا.

 كما ألقت  الدكتورة غادة حجازي- أستاذ التكنولوجيا الحيوية النباتية وزراعة الأنسجة ورئيس قسم الأصول الوراثية (سابقًا)  محاضرة عن (زراعة الأنسجة و دورها في الحفاظ علي الموارد الوراثية النباتية ). 

وقدم طلاب الكلية من برنامج فا موديل من طلاب FA Model ASU ورشه عن الزراعة العضوية في المنزل بشكل عملي كما تم افتتاح معرض الأحياء البرية والذي يحتوي علي مجموعة من الاحياء البرية تم تحنيطها وحفظها من خلال طلاب الكلية بقيادة الأستاذ الدكتور/ انتصار حلمي – استاذ علم الحيوان  بكلية الزراعة جامعة عين شمس قام علي تنسيق المؤتمر كل من الأستاذ الدكتور/ نجلاء محمد عبيد – منسق عام المؤتمرو مدير عام البرامج الجديدة  و المشرفة الأكاديمية لنموذج الأغذية و الزراعة بجامعه عين شمس والدكتورة /هبه نور الدين والدكتورة / سماح هاشم كلية الزراعة جامعة عين شمس والدكتورة / دينا أحمد – مركز بحوث الصحراء .

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