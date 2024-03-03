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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماما فتحية وزوجها الحاج "عبد العال" مع لميس الحديدي في كلمة أخيرة

فتحية محمود الشهيرة
فتحية محمود" الشهيرة بـ لقب" ماما فتحية "

تحل السيدة  " فتحية محمود" الشهيرة بـ لقب" ماما فتحية " ضيفة على برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة ON، غدا الاثنين، بعد حصولها  على جائزة " صناع الامل " وتكريمها  ضمن   مبادرة "صُناع الأمل" وتسلمها   جائزتها من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات .

وتروي في أول ظهور " إعلامي " لها بعد التكريم قصتها مع زوجها حيث لم تتخيل  " ماما فتحية" يوما ً أن تصبح قصة حياتها مثارًا لإلهام، أو صناعة أمل، في  حكاية صنعتها  بفطرة بحثًا عن لقب "أم" بعد حرمان دام نحو 30 عاماً من الانجاب.

يذكر أن برنامج " كلمة أخيرة "  يذاع من السبت إلى الثلاثاء   في تمام التاسعة والنصف مساء  على شاشة ON   من تقديم الإعلامية لميس الحديدي

 

ماما فتحية كلمة أخيرة برنامج كلمة أخيرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الامارات

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