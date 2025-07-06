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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من ألبوم قلبي ارتاح.. لطيفة تطرح برومو أغنية Sorry

لطيفة
لطيفة
أحمد إبراهيم

طرحت الفنانة لطيفة، برومو أغنيتها sorry، من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم قلبي ارتاح. 

ونشرت لطيفة، برومو أغنية sorry، عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وعلقت: «⁨استنوا أغنية ‫#Sorry في ألبومي الجديد #قلبي_ارتاح ، على قناتي على اليوتيوب وكل المنصات الموسيقية! .. كلمات: مصطفى حدوتة، ألحان: أردني، توزيع موسيقي: كلوبكس». 

بوستر ألبوم لطيفة

وكانت طرحت الفنانة لطيفة، بوستر ألبومها الجديد الذي يحمل اسم قلبي ارتاح، إذ نشرت البوستر عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام. 

وعلقت لطيفة، على البوستر قائلة: «ألبوم جديد، إحساس جديد #قلبي_ارتاح  10.7.2025 على كل المنصات». 

ألبوم لطيفة

كشفت النجمة التونسية والعربية لطيفة عن استعدادها لطرح ألبومها الجديد بعنوان "قلبي ارتاح"، بداية من يوم 10 يوليو الجاري، حيث سيضم الألبوم 14 أغنية، يتم إطلاقها تدريجيًا وفق خطة طرح مبتكرة، تتيح للجمهور الاستماع للألبوم على دفعات عبر مختلف المنصات الموسيقية.

وأوضحت لطيفة أن أول دفعة من الألبوم ستُطرح يوم 10 يوليو الجاري.

وأكدت لطيفة في تصريحاتها أن "قلبي ارتاح" يمثل نقلة نوعية في مشوارها الغنائي، قائلة:

“الألبوم مختلف تمامًا عن كل أعمالي السابقة، سواء من حيث التوزيع أو الكلمات أو الألحان. فيه أشكال موسيقية جديدة ومبتكرة تواكب التطور الموسيقي في العالم.”

كما أوضحت أن الأغنيات تنوّعت بين الفرح والألم، الحنين والحزن، والجراح، وهي مشاعر حقيقية عاشتها ولامستها خلال مسيرتها الفنية والإنسانية.

وأضافت لطيفة أن الألبوم سيتضمن مفاجأة خاصة ستُعلن عنها بالتزامن مع إطلاق الأغنيات، دون الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحالي، مما أثار فضول جمهورها على السوشيال ميديا.

وبالتزامن مع إعلان الألبوم، نشرت لطيفة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور جديدة من جلسة تصوير خاصة بالألبوم، نالت إعجاب جمهورها، الذين عبّروا عن حماسهم الشديد لعودة لطيفة بألبوم جديد بعد نجاحاتها الأخيرة.

الجدير بالذكر أن آخر ألبومات لطيفة كان "مفيش ممنوع"، الذي طُرح العام الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، كما حصد العديد من الجوائز والتكريمات، واعتُبر أول ألبوم في الوطن العربي يتم تصويره بالكامل بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI).

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