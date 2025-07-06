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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الثلاثاء القادم شريف الدسوقي ..في ليلة حكي "ع الرايق " بمعرض الفيوم للكتاب

شريف الدسوقي
شريف الدسوقي
أحمد إبراهيم

 ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان،  في إطار مشاركته في البرنامج الثقافي لمعرض الفيوم للكتاب برعاية د. أحمد فؤاد هنو - وزير الثقافة، في السابعة مساء الثلاثاء القادم 8 يوليو، عرض حكي "ع الرايق" للفنان شريف الدسوقي، وذلك بنادي محافظة الفيوم ويقدم العرض مجانا للجمهور .

يأتي ذلك في إطار تعاون المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، مع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، و يأتي العرض ضمن مبادرة ( مصر تتحدث عن نفسها ) لشهر يوليو .

 شريف الدسوقي حكّاء وممثل ومؤلف ومخرج مصري، ولد بالإسكندرية، كان والده مديراً لمسرح إسماعيل ياسين، وكان  شريف يعيش مع والده في منزل خلف المسرح،  فتعلق  به، وعمل في كل مهن المسرح تقريبا ، عندما هُدم مسرح إسماعيل ياسين اتجه للعمل بقصور الثقافة والفرق المستقلة منذ 1990.

كتب وأخرج  العديد من العروض المسرحية كما عمل كمدرب تمثيل وممثل مسرحي وسينمائي، تميز في فن الحكي والارتجال حتى وصل لدرجة حكاء.

بدأ مشواره السينمائى الاحترافي عام 2003 بفيلم العنف والسخرية من إخراج أسماء البكري، والفيلم القصيرة (حاوى) و (حار جاف صيفًا)، وحاز جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التاسع والثلاثين عام 2018.

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المخرج عادل حسان شريف الدسوقي الفيوم

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