رئيس حماية المستهلك السابق: مخلفات المنازل المصرية الأغلى عالميًا

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، إن أجهزة الدولة قوية في الرقابة على الأسواق، خاصة جهاز حماية المستهلك الذي يعتبر أداة فاعلة في حماية المستهلك، حيث تحرك الجهاز بشكل أكثر من جيد، ولكن ننتظر المزيد.

وتابع "يعقوب"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن قانون حماية المستهلك فرط في حماية الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى ان الجمعيات الأهلية في أي مكان في العالم تقوم بدور مساند للأجهزة الحكومية، ومن الضروري تحويلهم لجهات متابعة في الأسواق، خلاف قيامهم بالدور التوعوي ضد الاستهلاك الزائد.

ولفت إلى أن أغلى مخلفات منازل في العالم هي المخلفات الناتجة من الأسر المصرية، لأنها تحتوي على بقايا الخضراوات والفاكهة، وهذه البقايا من الممكن تحويلها إلى مخصبات وأسمدة زراعية، مشيرًا إلى أن الاستهلاك المفرط للمواد الغذائية يؤثر على العرض والطلب، وهذا ينعكس على ارتفاع الأسعار.



