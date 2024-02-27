تصل لـ 3 ملايين جنيه.. حماية المستهلك: غرامات وعقوبات رادعة لمحتكري السلع

أكد إسلام الجزار، المسئول الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، أن مجلس النواب عمل على تشديد العقوبة لكل من احتكر سلعة، وغرامة من 150 ألف جنيه لـ 3 ملايين جنيه وإغلاق المحلات المخالفة.

وقال “الجزار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن مواجهة الممارسات غير المنضبطة في الأسواق من احتكار السلع ضرورة، وكان لا بد من مواجهتها بشكل رادع.

وتابع المسئول الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، أنه يتم التأكد من توافر السلع وعدم حجبها، وألا يكون لها سعر موازٍ لسعر السوق، وعدم المغالاة على المواطنين.