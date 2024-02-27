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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصل لـ 3 ملايين جنيه.. حماية المستهلك: غرامات وعقوبات رادعة لمحتكري السلع

السلع
السلع

أكد إسلام الجزار، المسئول الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، أن مجلس النواب عمل على تشديد العقوبة لكل من احتكر سلعة، وغرامة من 150 ألف جنيه لـ 3 ملايين جنيه وإغلاق المحلات المخالفة.

وقال “الجزار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن مواجهة الممارسات غير المنضبطة في الأسواق من احتكار السلع ضرورة، وكان لا بد من مواجهتها بشكل رادع.

وتابع  المسئول الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، أنه يتم التأكد من توافر السلع وعدم حجبها، وألا يكون لها سعر موازٍ لسعر السوق، وعدم المغالاة على المواطنين.

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