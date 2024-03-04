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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسرائيل تعرقل مفاوضات مسار باريس

جهاد الحرازين: ستختلف الأساليب والطرق وتبقى المقاومة صامدة

غزة
غزة

قال الدكتور "جهاد الحرازين"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن مسار باريس كان هو المسار الأول للتهدئة في قطاع غزة ووضع 3 مراحل للتهدئة تستمر 6 أسابيع ومن ثم عدد من المراحل الأخرى.

وأوضح "جهاد الحرازين"، خلال حواره مع الإعلامي "أسامة كمال"، المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن المرحلة الأولى من المسار كان يتم إطلاق سراح النساء والأطفال ومن فوق سن الخمسين، والمرحلة الثانية إطلاق سراح الجنود الأسرى الإسرائيليين، والمرحلة الثالثة هو تبادل جثث القتل من الطرفين، ولكن الرفض كان من قبل إسرائيل.

وأضاف "جهاد الحرازين" أن مفاوضات باريس أسفرت عن ملامح لتطبيق الهدنة تشمل قواعد للإفراج عن المحتجزين بالتزامن مع وقف إطلاق النار، وشدد على أنه لا يمكن تصفية مقاومة الشعب الفلسطيني، ستختلف الأساليب والطرق وتبقى المقاومة، مشددا على ضرورة أنه لا يجب أن تبقى حالة الفرقة بين الفصائل الفلسطينية.

جهاد الحرازين إسرائيل مسار باريس المقاومة غزة قطاع غزة

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