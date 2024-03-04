أسامة كمال يبث رسالة على الهواء: أنقذوا أطفال غزة من الموت جوعًا

التجويع سلاح استخدمته إسرائيل بالإضافة إلى الرصاص والقنابل الفوسفورية

قال الإعلامي "أسامة كمال" إن أطفال غزة يتضورون جوعًا، مستشهدًا بإعلان الأمم المتحدة وفاة 10 أطفال جوعًا في واقعة وصفها بوصمة العار وأنه أدى دوره الإعلامي المتمثل في نقل الخبر وما وراءه وفي انتظار، مشددًا على أن يستيقظ ضمير العالم لينقذ ما يمكن إنقاذه.



وأضاف أسامة كمال خلال برنامجه "مساء dmc" المذاع على قناة‏ "dmc": سأكمل دوري وأنقل ما وراء الخبر ولو يوجد أدوار ثانية أقدر على فعلها سأفعلها ويتبقى ضمير العالم يصحى ويكمل دوره وينقذ ما يمكن إنقاذه بدلًا ما الحصيلة تزيد ووصمة العار تكبر "لحد ما نغرق كلنا فيها".



وذكر أسامة كمال، أن التجويع سلاح استخدمته إسرائيل بالإضافة إلى أسلحة الرصاص والقنابل الفوسفورية، ودولة الاحتلال أبهرتنا باستخدام مختلف الأسلحة، "شفنا رصاص وقنابل وفوسفور أبيض وقذائف، والتجويع فصل من فصول جريمة متكاملة الأركان".