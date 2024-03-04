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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين: لم يتم إبلاغ اتحاد الكرة بوجود أزمة مع صلاح

صدى البلد

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن ملف محمد صلاح مع منتخب مصر، لم يتم عرضه على مسئولي اتحاد الكرة، وحال وجود أي مشكلة سوف يتم ابلاغهم من جانب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وبعدها سوف يتدخل مسئولي الجبلاية لحل أي خلاف.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "لابد أن تكون العلاقة بين الجهاز الفني واللاعبين في منتخب مصر بدون تدخل أحد مطلقا، ومجلس الإدارة لا يجوز أن يتدخل للحديث مع نجم كبير مثل محمد صلاح، والجهاز الفني يتواصل معه بكلام آخر، وحال وجود أي مشكلة سوف يقوم الجهاز الفني بابلاغ مجلس الإدارة".

وأكد: "بالتأكيد سيكون هناك تواصل مستمر بين الجهاز الفني ومحمد صلاح، ولا اعرف إصابة اللاعب وهو لا يشارك في ليفربول حاليا، ولو تم عرض أي مشكلة على اتحاد الكرة فسوف يتم التدخل لحلها".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة قرر رفع الحرج عن التحكيم المصري، وتم الاستقرار على جلب طاقم حكام أجنبي، وحرصًا على أن تخرج المباراة بشكل ناجح، وعدم وجود أي شد عصبي من اللاعبين والجماهير تجاه طاقم التحكيم.

وأكد أن هناك حرص كبير من جانب منظمي المباراة في السعودية على خروج لقاء نهائي كأس مصر بشكل جيد، ولا يريد أحد أن يكون هناك ثغرة قد تؤثر على نجاح اللقاء.

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