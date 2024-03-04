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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

 وكيل التعليم بالبحر الأحمر يتابع ورشة العمل التوعوية في مجال ترشيد الكهرباء

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تابع الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر،  ،  ورشة العمل التوعوية في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والمنعقدة بمبني التدريب، يرافقه أشرف فرج الله، مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء، ومحمد عبدالحميد مدير إدارة التدريب. 

 

يُذكر أن هذه الورشة تعمل على نشر ثقافة الاعتماد على الطاقة الكهربائية والحفاظ على البيئة من التغيرات المناخية، فضلاً عن تأهيل كوادر من المعلمين لنشر هذه الثقافة بين باقي العاملين بالإدارات التعليمية

 

ومن جانبه، أكد وكيل الوزارة، للمستهدفين، أن الدولة المصرية تسعى دائماً للنهوض بالمواطن المصري من خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والخطة الإستراتيجية( رؤية مصر 2030 ).

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