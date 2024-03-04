«أوقاف البحر الأحمر» تعلن قرب غلق التقديم لمسابقة حفظ القرآن رمضان 2024

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، عن قرب غلق باب التقديم في المسابقة المحلية في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده، والتي ستقام خلال شهر رمضان المبارك 2024، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر

ومن جانبه، أكد الشيخ هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن مسابقة حفظ القرآن الكريم تنقسم إلى 4 مستويات، المستوى الأول للمرحلة الابتدائية، ويشمل حفظ 5 أجزاء، والمستوى الثاني للمرحلة الإعدادية، ويشمل حفظ 10 أجزاء، والمستوى الثالث المرحلة الثانوية والجامعية ويشمل حفظ نصف القرآن الكريم، أما المستوى الرابع فهو مفتوح للجميع ويشمل حفظ القرآن الكريم كاملا، كما تضم المسابقة أيضا تفسير وبيان معاني المفردات ومقاصد السور (عم يتساءلون) من خلال كتاب البيان علي المنتخب في تفسير القرآن الكريم (الجزء الثلاثون).

وفي ذات السياق أكد السباعي أنه تم فتح باب التقديم للمسابقة اعتبارا من الأربعاء الماضي الموافق 28/ 2 / 2024 ، ويستمر التقديم لمدة أسبوع من هذا التاريخ بمقر مديرية أوقاف البحر الأحمر وجميع الإدارات الفرعية التابعة لها بكل مدينة مع ضرورة إحضار صورة شخصية، وصورة من الرقم القومي للمتسابق أو صورة الرقم القومي لولي أمره تسلم أمام اللجنة.

أشار السباعي إلى أنه تم تشكيل لجنة بمديرية الأوقاف لاختبار المتسابقين بمختلف مدن المحافظة، موضحا أن جوائز المسابقة تقدر بمبلغ 200 ألف جنيه، مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة البحر الأحمر، وسيتم توزيعها في احتفال المحافظة بليلة القدر.