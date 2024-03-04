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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يتفقد أعمال إنشاء مبنى إدارة المرور الجديد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاحا، يرافقه مهندسو جهاز التعمير والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، أعمال إنشاء مبنى المرور الجديد، بتكلفة مالية قدرها 22 مليون جنيه.


وأكد شعبان، خلال جولته، أن المبنى الجديد مقام على أعلى مستوى، ويوفر كافة سبل الراحة للمواطنين، وكذلك العاملون، ويستطيع من خلاله المواطن الحصول على الخدمة في أقل وقت ممكن، ومن المنتظر افتتاحه في نهاية 2024.

قدم رئيس المدينة الشكر للقائمين على منظومة المرور النموذجية من ضباط وأفراد وإداريين على مجهودهم لضبط كافة الأوضاع المرورية بالمدينة، وتسهيل كافة خطوات الإجراءات الخاصة بالتراخيص للمواطنين.

ووجه شعبان بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في وحدة المرور، لتستقبل أصحاب السيارات وراغبي تلقي الخدمات، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء مبني إدارة مرور جديد لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، حتى لا ينتقل من مدينة لأخرى، لطلب الخدمات المرورية. 

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