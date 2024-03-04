شباب البحر الأحمر يشارك في المعسكر المجمع لأبناء المحافظات الحدودية بشرم الشيخ

شهدت مدينة شرم الشيخ في الفترة من 1 إلى 5 مارس 2024م، مشاركة شباب البحر الأحمر في المعسكر المجمع الذي نظم ضمن فعاليات برنامج "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية. وقد شارك وفد متميز من حلايب والشلاتين في هذا المعسكر الذي تم تنفيذه بالتعاون مع المدينة الشبابية بشرم الشيخ.

تضمنت فعاليات المعسكر عددًا من الأنشطة والزيارات، حيث شهد اليوم الأول استقبالاً حاراً للمشاركين تلاه التسكين، وجولة حرة ممتعة لزيارة السوق القديم في المنطقة. وفي اليوم الثاني، تم عقد ندوة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى ندوة أخرى تتناول التنمية البشرية، كما شملت الفعاليات زيارة النصب التذكاري لتعزيز الوعي بالتاريخ والثقافة المحلية.

ومن بين الأنشطة المميزة التي تم تنظيمها، جولة حرة للمشاركين لاستكشاف معالم وجمال الموقع الطبيعي والتعرف على المعالم السياحية التي تشتهر بها مدينة شرم الشيخ.

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود حكومة مصر في دعم وتمكين الشباب وتعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي بين مختلف المحافظات، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز روح التضامن والتعاون بين أبناء الوطن.