الكشف على 177 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية الحمراوين شمال القصير

قامت الوحدة المحلية لمدينة القصير، بمتابعة أعمال القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بوحدة الحمراوين الصحية، حيث تم خلالها إجراء الكشف الطبي على 177 مواطنا.

تأتي هذه القافلة ضمن مبادرة "حياة كريمة" و100 مليون صحة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين. وأكد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة للقوافل الطبية في المدينة.

تضمنت القافلة الطبية عمليات الكشف الطبي المجاني على 177 مواطنًا، بهدف توفير الخدمات الصحية الأساسية للمجتمع المحلي. ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصحة والعناية بالمواطنين في مختلف المناطق، وضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة للجميع بشكل مستدام.