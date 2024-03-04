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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«فانوس رمضان» و«تعزيز قيم التسامح في المجتمع» ضمن أنشطة ثقافة البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعد بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "المرافق العامة وكيفية الحفاظ عليها "، بمركز شباب مبارك، ونظم بيت ثقافة سفاجا، أمسية شعرية لشعراء نادى أدب سفاجا.

 

وأعقب المحاضرة ورشة حكى بعنوان علماء العرب "الجاحظ"، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا، محاضره بعنوان "أدباء متميزون"، تلاها ورشة فنية "أشغال يدوية"،  قامت المدربة أميرة محمود مدرس أول تربية فنية بإدارة سفاجا التعليمية، بتعليم الأطفال كيفية عمل فانوس رمضان بإستخدام ورق الكارتون والمقص ومسدس الشمع مع طلبة وطالبات مدرسة عمرو بن العاص الإعداديه بسفاجا. 

 

وأقام بيت ثقافة أم الحويطات، إحتفالية بمناسبة يوم الوحدة الوطنية تضمن محاضرة ثقافية بعنوان "دور الوحدة الوطنية فى تماسك المجتمع". 

 

ونفذ قصر ثقافة الشلاتين ورشة "طباعة استنسل"، مع المدربة غادة محمود أخصائي ثقافي بالقصر، مستخدمة ورق ابيض ، ورق استنسل، ألوان مائية، فرش.

 

كما قدم بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان "مرض السكري"، و من قصر ثقافة حلايب محاضرة "تعزيز فيم التسامح فى المجتمع المصرى".

البحر الأحمر اخبار محافظات الغردقة حلايب وشلاتين

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