رئيس مدينة الغردقة يتفقد عددًا من مشروعات التطوير

أجرى اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، جولة تفقدية مهمة ، رافقه خلالها مجموعة من كبار المسؤولين بالمدينة، وذلك لتفقد آخر المستجدات في عدد من مشروعات التطوير المنفذة بالمنطقة.

بدأت الجولة بتفقد أعمال التطوير والإزالات في منطقة فاطمة الزهراء بالأحياء، حيث أطلع رئيس المدينة على سير العمل والتحديات التي تواجه عملية التطوير في تلك المنطقة.

ومن ثم، واصل اللواء ياسر حماية جولته برفقة اللواء محمد صلاح، رئيس حي جنوب، حيث قاما بتفقد أعمال التطوير والإزالات في منطقة الأشلاق، وتبادلوا الآراء حول الخطوات اللازمة لتذليل العقبات وتسهيل سير عمليات التطوير في تلك المنطقة.

تأتي هذه الجولة التفقدية في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات في مدينة الغردقة، وتعزيز البنية التطويرية لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الحياة في المدينة.