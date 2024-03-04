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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بطريق القصير- مرسي علم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق القصير مرسى علم جنوب البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح الإثنين وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المتوفي والمصابين للمستشفى.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مرسى علم القصير على الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث بالكيلو 19 أمام فندق نوفاتيل، حيث تبين مصرع شخص إصابة 9 ركاب وتم نقلهم إلى مستشفى القصير المركزي.

وتبين أن أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القصير مرسى علم، جنوب البحر الأحمر مصرع أحمد حسن على 50 سنة وإصابة كلا من أحمد منصور محمد 65 سنة «اضطراب بدرجة الوعى وغيبوبة شبه تامة»، عبدالرحمن على محمد 31 سنة «اضطراب بدرجة الوعى وغيبوبة شبه تامة»، خالد محمد يوسف 26 سنة «اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالحوض وكسر بالعضد الأيسر»، محمد سيد هارون 45 سنة «كسر بعظمة الفخذ الأيمن وكسر بالعضد الأيمن»، محمد محمود شعبان 51 سنة «كسر بالفخذ الأيمن والايسر»، محمد صبري عبدالموجود 38 سنة «كسر بعظمة الترقوة وكدمات متفرقة بالجسم»، اشرف حسن محمود 50 سنة «كسر بعظمة الترقوة اليسرى»، منصور حسن مصطفى 42 سنة «كدمات متفرقة بالجسم» مصطفى جاد الرب مصطفى 47 سنة «كدمات متفرقة بالجسم»، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

محافظة البحر الاحمر الغردقة أخبار السياحة في مصر الأحداث الحالية في البحر الأحمر إصابة 10 أشخاص

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