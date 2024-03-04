طبيبة: نسب استخدام المصريين للملح يساوي ضعف الاستخدام العالمي

قالت الدكتورة جميلة نصر، أستاذ أمراض القلب بجامعة قناة السويس، إن الجمعية الأوروبية لأمراض القلب حددت مواصفات الإنسان السليم ووضعت معادلات حول ذلك، وكانت الفاكهة من ضمنها، مشيرا إلى إحدى المعادلات الهامة والتي تتمثل في «0 – 3 – 5 - 140 - 5 – 3 - 0».

وأضافت «نصر»، خلال مداخلة عبر زوم على القناة الأولى: «الصفر في المعادلة السابقة يعني لا للتدخين، بينما الـ3 يشير إلى السير لـ3 كيلومتر يوميا أو 30 دقيقة 4 أيام في الأسبوع، أما رقم 5 يعني تناول 5 قطع سلطة أو فاكهة ذات ألوان مختلفة يوميا».

وتابعت: «140 تشير إلى ضغط الدم الطبيعي، بينما الـ5 و3 الأخرين يشيران إلى أرقام دخول النظام الأوروبي لضبط نسب الدهون الطبيعية في الجسم، بينما رقم صفر الآخير يعني «لا للسمنة ولا للسكر»».

وأكدت على أهمية تناول الفاكهة والسلطة يوميا، إذ يمثلان نمط حياة صحي، لافتة إلى ضرورة الابتعاد عن تناول الملح، إذ إن نسب استخدام المصريين للملح يساوي ضعف الاستخدام العالمي.