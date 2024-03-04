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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رأس غارب.. انتهاء المزاد العلني لبيع 42 قطعة أرض لتعزيزالاستثمار بالمنطقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

جرت اليوم في مدينة رأس غارب جلسة المزاد العلني لبيع مجموعة من الأراضي تضمنت (42) قطعة موزعة على مناطق مختلفة بالمدينة، وذلك بمبادرة من السلطات المحلية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بهدف الحفاظ على مصالح الدولة وتعزيز تنمية المحافظة.

 

ترأس الجلسة السيد ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، وشهدت حضور المزاد العلني العديد من الشخصيات الرسمية والمهتمين، بما في ذلك المفوض القضائي والخبراء المثمنون، وأعضاء اللجنة الفنية من الإدارات المختصة بالوحدة المحلية.

 

يأتي هذا الإجراء طبقًا لقانون رقم 182 لسنة 2018 المتعلق بالتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، حيث تم تنظيم المزاد العلني بمراعاة الشروط والأحكام الواردة في القانون المذكور.

 

وقد تم بيع القطع الأرضية المعروضة بتقسيمات مختلفة في المدينة، وتضمنت الأراضي المخصصة للأغراض الصحراوية والتجارية والصناعية، وذلك بهدف دعم الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة.

 

وفي نهاية الجلسة، أكد رئيس المدينة على أهمية مثل هذه الخطوات في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية للمجتمع المحلي، معربًا عن شكره للجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية في إنجاح هذا الحدث الهام.

 

يُشار إلى أن هذا الإعلان يأتي ضمن سياق جهود السلطات المحلية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في محافظة البحر الأحمر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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