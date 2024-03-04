وحدة السكان تنظم ندوة حول تحديد الأهداف في مدرسة الغردقة الإعدادية المشتركة

شاركت وحدة السكان بمدينة الغردقة في تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "كيفية تحديد الهدف الشخصي"، وذلك بالتعاون مع مدرسة الغردقة الإعدادية المشتركة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي وتطوير المهارات الشخصية للمجتمع المحلي،.

تأتي هذه الندوة في إطار توجيهات اللواء هشام أمنه، وزير التنمية المحلية، للوحدة المركزية للسكان بالوزارة، بتنظيم فعاليات وأنشطة متعددة تسهم في التوعية حول القضايا السكانية وتطوير الذات.

تم تقديم الندوة من قبل شهاب الدين أحمد مصطفى، مدرب في مجال التنمية البشرية، حيث تناولت المحاضرة أهمية تحديد الأهداف وضرورة جعلها محددة وقابلة للتحقيق، مشيرًا إلى ضرورة اختيار الأهداف الملائمة لشخصية كل فرد وظروف حياته.

حضر الندوة جمع من الشخصيات البارزة في المدينة، بما في ذلك السيد نصر إبراهيم علي، مدير وحدة السكان بالديوان العام، والسيدة نورة عطية، مسؤولة وحدة السكان بالمدينة، وغادة فراج، مسؤولة السكان بحي جنوب، إضافة إلى عدد من مسؤولي المدرسة والتربية والتعليم.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي وبناء جسور التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم التنمية المحلية ورفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع.