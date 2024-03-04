"البرلمان والتعليم المدنى" دورة تدريبية للشباب فى وحدة المشاركة وتنمية المهارات بنادى الغردقة

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدنى مساء اليوم فعاليات اليوم الأول من دورة تدريبية للشباب فى وحدة المشاركة وتنمية المهارات بنادى الغردقة الرياضى بمشاركة ٥٠ شاب وفتاة بنادي الغردقة الرياضي والتي ستستمر خلال الفترة من ٣/٣ وحتى ٣/٧/ ٢٠٢٤م.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبتوجيهات فراج عبد المقصود فراج وكيل وزارة - مدير مديرية الشباب والرياضة ، وتحت إشراف إيهاب محمد طه وكيل المديرية للشباب ، وحضور شيرين صفوت مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى .

تضمنت فعاليات اليوم الأول التعريف بمفهوم التعليم المدنى وأهدافه ، و مفهوم المشاركة وأهميتها فى حل مشاكل المجتمع .

تم تقسيم الشباب إلى مجموعات عمل وتنفيذ بعض التطبيقات التى تعمل على تفعيل المشاركة ، وتحديد أهمية التخطيط لتفعيل المشاركة .

قام بالتدريب الأستاذ خالد هيبة مدرب تعليم مدنى بوزارة الشباب والرياضة .

وبحضور الأستاذة ايرينى نجاح مسئول برلمان الشباب ، والأستاذة ايمان كمال مسئول برلمان الطلائع .