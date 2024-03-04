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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم المتميزين في أكاديمية الكاراتيه بمركز شباب مبارك بالقصير

صورة موضوعية
صورة موضوعية

حقق مركز شباب مبارك بالقصير نجاحاً بارزاً في تدريب فرق الكاراتيه، حيث قام بتكريم عدد كبير من البراعم والطلائع المتميزين الذين شاركوا في أكاديمية الكاراتيه بالمركز. جاء هذا التكريم استجابةً لرغبة المركز في تشجيع المواهب الرياضية وتعزيز دورها في تطوير النشاط الرياضي بالمدينة.

تم تكريم المشتركين المتميزين من فئتي البراعم والطلائع في أكاديمية الكاراتيه بمركز شباب مبارك بالقصير، وذلك تقديراً لجهودهم وتفانيهم في تعلم وممارسة هذه الرياضة القتالية الممتعة. تم اختيار المتميزين وفقاً لمعايير محددة تشمل الانضباط والتفوق الرياضي والروح القتالية والتطور الفني.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وإشراف إيهاب طه، وكيل المديرية للشباب، تم إجراء هذا الحدث الناجح، بقيادة الكابتن أحمد عبد العزيز، مدرب الفريق.

يعتبر مركز شباب مبارك بالقصير واحدًا من المراكز الفعالة في تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية للشباب في المدينة. يهدف المركز إلى توفير بيئة مناسبة لتنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات.

أكد غريب جاب الله، مساعد رئيس مجلس إدارة المركز، على أهمية تكريم المتميزين وتشجيعهم على المزيد من التفوق والتطور في رياضة الكاراتيه وفي الحياة بشكل عام. وأشار إلى أن المركز سيواصل دعم المواهب الشابة وتوفير الفرص المناسبة لتطويرها وتحقيق إمكاناتها الكاملة.

من جانبه، صرح عبد المقصود، بأن المركز وفريقه التنظيمي يستحقون الثناء على هذا الإنجاز الرائع، وأعرب عن أمله في أن يستمر المركز في تقديم المزيد من الفرص والأنشطة الرياضية الملهمة للشباب في المستقبل.

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